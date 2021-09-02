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«Шумиха» вокруг подписания «дорожных карт» актуализирует вопрос независимости Беларуси – Анисим

Активное обсуждение темы подписания «дорожных карт» между Россией и Беларусью, главным образом, свидетельствует об актуальности вопроса независимости республики.


Об этом корреспонденту «Политринга» рассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.

По мнению Анисим, говорить о том, что именно будет подписано в Москве на запланированной встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, не представляется возможным.

«Сложно предположить, что именно будет вновь подписано, так как, как правило, граждане Беларуси узнают о сути договоренностей постфактум. И в таком случае, только сами подписанты знают точно, что за этим стоит», - указала она.

При этом Анисим подчеркнула, что межгосударственные соглашения, которые могут противоречить государственным интересам Беларуси и белорусского народа, не могут быть подписаны.

«Иначе они выпадают из правового поля. Об этом следует помнить каждому политику», - подытожила она.

Напомним, что вчера, 31-го августа, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, о том, что будут подписаны все «дорожные карты» на анонсированной встрече Путина и Лукашенко в Москве 9-го августа. 1-го сентября, Лукашенко заявил о том, что Союзные программы планируется утвердить на заседании ВГС в октябре-ноябре, однако речи о потери суверенитета не идет.
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