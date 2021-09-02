



Об этом корреспонденту «Политринга» рассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.





По мнению Анисим, говорить о том, что именно будет подписано в Москве на запланированной встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина, не представляется возможным.





«Сложно предположить, что именно будет вновь подписано, так как, как правило, граждане Беларуси узнают о сути договоренностей постфактум. И в таком случае, только сами подписанты знают точно, что за этим стоит», - указала она.





При этом Анисим подчеркнула, что межгосударственные соглашения, которые могут противоречить государственным интересам Беларуси и белорусского народа, не могут быть подписаны.





«Иначе они выпадают из правового поля. Об этом следует помнить каждому политику», - подытожила она.





Напомним, что вчера, 31-го августа, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, о том, что будут подписаны все «дорожные карты» на анонсированной встрече Путина и Лукашенко в Москве 9-го августа. 1-го сентября, Лукашенко заявил о том, что Союзные программы планируется утвердить на заседании ВГС в октябре-ноябре, однако речи о потери суверенитета не идет.