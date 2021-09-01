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Каждый на своих полигонах: Лукашенко и Путин примут участие в учениях "Запад-2021"

Учения "Запад-2021" пройдут от Калининграда до Владивостока, в них задействуют большое количество войск, заявил белорусский лидер.

Каждый на своих полигонах: Лукашенко и Путин примут участие в учениях "Запад-2021"
Фото: EPA
Президенты Беларуси и РФ будут наблюдать за учениями "Запад-2021" – каждый на своих полигонах.
Заявление Александра Лукашенко по этому поводу приводит Telegram-канал "Пул первого".
"Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах – до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем", – сказал Лукашенко.

И добавил, что вместе с Путиным намерен оценить, насколько хорошо готовы вооруженные силы России и Беларуси.

"У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия – ее надо обучать и тренировать", – подчеркнул Лукашенко.

Замысел учений "Запад-2021"

В Минобороны России ранее подчеркнули, что сентябрьские учения не предусматривают конкретные страны в качестве противника.
"Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", – отметил первый замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.
По сценарию некий "агрессор" попытается оказать силовое давление на условную "Центральную федерацию".
"Органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника", – заявил Ильин.

Учения "Запад-2021"

Совместные стратегические маневры "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и РФ.
В основе учений – сценарий активной деятельности незаконных вооруженных формирований, а также международных террористов, которым оказывают покровительство иностранные спецслужбы.
Только в Беларуси будет задействовано для учений четыре полигона, в республике примут участие почти 13 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысяч российских военнослужащих и до 50 бойцов армии Казахстана из состава сил ОДКБ.
sputnik.by
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