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Байден заявил, что хотел бы вновь посетить Украину

Президент США Джо Байден в среду на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что хотел бы вновь посетить Украину. Слова главы вашингтонской администрации передает пресс-пул Белого дома.

Байден вспомнил о своем предыдущем визите на Украину и заявил, что хотел бы посетить страну вновь.

Также он заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне исходящей от РФ угрозы, пишет ТАСС.
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