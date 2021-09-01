



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова о заявлении президента Владимира Зеленского о качестве российского газа.





"Министр Лавров заблудился в трех соснах русской истории. До 18 века его государство имело одно название - Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - написал Кулеба в Twitter.





Накануне Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм сказал, что российский газ – самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".





В ответ Лавров заявил, что подобные высказывания – "словесная эквилибристика", и президент Зеленский делает эти заявления "не от большого ума".



