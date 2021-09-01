+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Учебный центр или две российские военные базы?

В Гродно прибыли подразделения российских зенитно-ракетных войск, а 3 сентября в Барановичи прибывают самолеты Су-30СМ ВКС России.

Учебный центр или две российские военные базы?
Су30СМ, фото с сайта militaryarms.ru
Минобороны РБ поясняет, что российская техника прибывает для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России.
Вот только многие эксперты подвергают сомнению официальную версию и говорят о фактическом создании двух военных баз РФ под видом учебного центра.

Военный обозреватель Александр Алесин в комментарии «Белорусскому партизану» высказал свою точку зрения. 

- 5 марта 2021 года министры обороны Беларуси и России подписали соглашение о создании трех учебно-боевых центров. Один из них предполагается разместить на территории Беларуси – в Гродненской области, и два - в Российской Федерации. Белорусский центр по подготовке персонала зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск и для подготовки летного состава к освоению боевых Су30СМ. 

Как официально сообщает Минобороны, для реализации соглашения начала поступать материальная часть. Специфика подготовки персонала зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск, а также летного персонала имеет разницу, очевидно, что этот учебный центр будет располагаться на нескольких площадках. Где-то под Гродно появится учебный центр по подготовке военнослужащих для работы на системах ЗРК С-400, и еще будет площадка по подготовке пилотов для Су30СМ. 

Предполагается, что первоначальный этап подготовки летчиков будет проводиться на аэродроме в Лиде, где расположена 206 штурмовая авиабаза, в составе которой имеется учебный центр с учебно-боевыми самолетами Як-130. Эти самолеты можно перенастраивать для обучения навыкам полетов на Су30СМ. А окончательный этап подготовки пилотов, очевидно, будет проводиться не в Лиде, которая расположена в непосредственной близости у границ Литвы и Польши, а в Барановичах, где базируется 61-ая истребительная авиабаза. На ее вооружении уже имеются четыре Су30СМ, поступивших в ноябре 2019 года, есть летный персонал, который может обслуживать эту технику. А кроме того, в Барановичах находится 558 авиаремонтный завод, который имеет российскую лицензию на ремонт, модернизацию и обслуживание Су30СМ.
Получается такая картина. В Гродно (или под Гродно) будет площадка по подготовке специалистов по работе с ЗРК С-400, а в Лиде и в Барановичах в два этапа будет проводиться подготовка пилотов для полетов на Су30СМ.
В иностранных СМИ говорят, что российские зенитные подразделения, которые войдут в состав учебного центра, будут расположены в 4 км от границы с Польшей, утверждается, что в Гродно прибудет около дивизиона ЗРК С-400. Эта информация вызывает определенные сомнения, потому что дальность ЗРК С-400 по обнаружению – 600 км, по поражению – 380 км. Располагать С-400 так близко от границы, где они могут быть поражены даже дальнобойной артиллерией, смысла нет.
Кроме того, если эта техника действительно предназначена для учебного центра, то дивизиона многовато. Все-таки сейчас в российском дивизионе насчитывается от 8 до 12 пусковых установок, на каждой установке по 4 пусковых контейнера – итого от 32 до 48 ракет. Или потом эта техника будет передана в распоряжение белорусской армии, или сообщение про дивизион – фейк. 

Я понимаю, почему в сообщениях фигурирует именно дивизион: мол, под вывеской учебного центра создается российская база ПВО. В продолжение еще одна версия – что в Барановичах будет не звено или учебная эскадрилья российских Су30СМ, а опять же – российская военно-воздушная база. 
Эта версия из области конспирологии. Говорить о том, будет это российская база или не будет, только в случае подписания межправительственного соглашения между РБ и РФ, в котором будет определен статус военного объекта. Если не будет такого документа, значит, юридически деятельность учебного центра будет регулироваться действующим законодательством. В соответствии с ним российские военнослужащие могут пребывать на территории Беларуси в течение двух месяцев, поле этого происходит ротация.

Зенитный ракетный комплекс С-400 'Триумф' 


А техника может находиться в Беларуси сколько угодно, но – под белорусской юрисдикцией. 
Как все будет происходить на самом деле – посмотрим. Не думаю, чтобы Лукашенко сейчас, после заявления во время «Большого разговора», согласился на две российские базы. Думаю, не все в нашей стране согласятся на наличие российских военных баз. Думаю, это будут не базы, а техника предназначена для учебно-боевых целей, российский персонал (инструкторы, преподаватели) будут рокироваться. А потом, возможно, имущество центра будет передано белорусской стороне, после подписания соглашения о поставках Беларуси комплексов С-400. Самолеты вряд ли будут переданы Беларуси: предназначенные для учебных целей, на них будут проводиться очень интенсивные полеты, которые повлекут физический износ. Согласно белорусско-российскому соглашению, Россия поставит двенадцать новых Су30СМ, с конвейера, а эти будут использованы как учебно-боевые.

- А зачем обучать специалистов для работы на комплексах С-400, которых у Беларуси нет и неизвестно, когда появятся. Со стороны выглядит действительно как создание военных баз.

- Лукашенко заявил, что в ближайшее время Беларусь получит ЗРК С-400. И для того, чтобы не тратить время на подготовку, можно сразу их ставить на боевое дежурство – вот в чем выгода предварительной подготовки персонала. В свете перспектив получения С-400 и Су30СМ и создается этот учебный центр.
Я придерживаюсь такой точки зрения. Хотя, возможно, уже бывшие в употреблении С-400, цена на которые упадет, будет продана Беларуси уже как бэушные.
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]