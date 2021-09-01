Минобороны РБ поясняет, что российская техника прибывает для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России.

Вот только многие эксперты подвергают сомнению официальную версию и говорят о фактическом создании двух военных баз РФ под видом учебного центра.





Военный обозреватель Александр Алесин в комментарии «Белорусскому партизану» высказал свою точку зрения.





- 5 марта 2021 года министры обороны Беларуси и России подписали соглашение о создании трех учебно-боевых центров. Один из них предполагается разместить на территории Беларуси – в Гродненской области, и два - в Российской Федерации. Белорусский центр по подготовке персонала зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск и для подготовки летного состава к освоению боевых Су30СМ.





Как официально сообщает Минобороны, для реализации соглашения начала поступать материальная часть. Специфика подготовки персонала зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск, а также летного персонала имеет разницу, очевидно, что этот учебный центр будет располагаться на нескольких площадках. Где-то под Гродно появится учебный центр по подготовке военнослужащих для работы на системах ЗРК С-400, и еще будет площадка по подготовке пилотов для Су30СМ.





Предполагается, что первоначальный этап подготовки летчиков будет проводиться на аэродроме в Лиде, где расположена 206 штурмовая авиабаза, в составе которой имеется учебный центр с учебно-боевыми самолетами Як-130. Эти самолеты можно перенастраивать для обучения навыкам полетов на Су30СМ. А окончательный этап подготовки пилотов, очевидно, будет проводиться не в Лиде, которая расположена в непосредственной близости у границ Литвы и Польши, а в Барановичах, где базируется 61-ая истребительная авиабаза. На ее вооружении уже имеются четыре Су30СМ, поступивших в ноябре 2019 года, есть летный персонал, который может обслуживать эту технику. А кроме того, в Барановичах находится 558 авиаремонтный завод, который имеет российскую лицензию на ремонт, модернизацию и обслуживание Су30СМ.

Получается такая картина. В Гродно (или под Гродно) будет площадка по подготовке специалистов по работе с ЗРК С-400, а в Лиде и в Барановичах в два этапа будет проводиться подготовка пилотов для полетов на Су30СМ.

В иностранных СМИ говорят, что российские зенитные подразделения, которые войдут в состав учебного центра, будут расположены в 4 км от границы с Польшей, утверждается, что в Гродно прибудет около дивизиона ЗРК С-400. Эта информация вызывает определенные сомнения, потому что дальность ЗРК С-400 по обнаружению – 600 км, по поражению – 380 км. Располагать С-400 так близко от границы, где они могут быть поражены даже дальнобойной артиллерией, смысла нет.

Кроме того, если эта техника действительно предназначена для учебного центра, то дивизиона многовато. Все-таки сейчас в российском дивизионе насчитывается от 8 до 12 пусковых установок, на каждой установке по 4 пусковых контейнера – итого от 32 до 48 ракет. Или потом эта техника будет передана в распоряжение белорусской армии, или сообщение про дивизион – фейк.





Я понимаю, почему в сообщениях фигурирует именно дивизион: мол, под вывеской учебного центра создается российская база ПВО. В продолжение еще одна версия – что в Барановичах будет не звено или учебная эскадрилья российских Су30СМ, а опять же – российская военно-воздушная база.

Эта версия из области конспирологии. Говорить о том, будет это российская база или не будет, только в случае подписания межправительственного соглашения между РБ и РФ, в котором будет определен статус военного объекта. Если не будет такого документа, значит, юридически деятельность учебного центра будет регулироваться действующим законодательством. В соответствии с ним российские военнослужащие могут пребывать на территории Беларуси в течение двух месяцев, поле этого происходит ротация.





Зенитный ракетный комплекс С-400 'Триумф'





А техника может находиться в Беларуси сколько угодно, но – под белорусской юрисдикцией.

Как все будет происходить на самом деле – посмотрим. Не думаю, чтобы Лукашенко сейчас, после заявления во время «Большого разговора», согласился на две российские базы. Думаю, не все в нашей стране согласятся на наличие российских военных баз. Думаю, это будут не базы, а техника предназначена для учебно-боевых целей, российский персонал (инструкторы, преподаватели) будут рокироваться. А потом, возможно, имущество центра будет передано белорусской стороне, после подписания соглашения о поставках Беларуси комплексов С-400. Самолеты вряд ли будут переданы Беларуси: предназначенные для учебных целей, на них будут проводиться очень интенсивные полеты, которые повлекут физический износ. Согласно белорусско-российскому соглашению, Россия поставит двенадцать новых Су30СМ, с конвейера, а эти будут использованы как учебно-боевые.





- А зачем обучать специалистов для работы на комплексах С-400, которых у Беларуси нет и неизвестно, когда появятся. Со стороны выглядит действительно как создание военных баз.





- Лукашенко заявил, что в ближайшее время Беларусь получит ЗРК С-400. И для того, чтобы не тратить время на подготовку, можно сразу их ставить на боевое дежурство – вот в чем выгода предварительной подготовки персонала. В свете перспектив получения С-400 и Су30СМ и создается этот учебный центр.

Я придерживаюсь такой точки зрения. Хотя, возможно, уже бывшие в употреблении С-400, цена на которые упадет, будет продана Беларуси уже как бэушные.











