



Навальному объявили выговор за то, что он "употребил некультурные слова" и "демонстративно снял куртку"

Фото: Алексей Навальный / Facebook





Он процитировал обвинительную часть одного из выговоров: "При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова ("Б…ть"), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет".





"Помогите разгадать тайну: ломаю голову и не пойму, что такое "Б…ть"... Что я мог сказать в этой ситуации? "Безблагодатность"? "Богобоязненность"? "Безбрежность"? "Бихевиористичность"? "Библиографичность"? "Биотехнологичность"?" – высказал "предположения" политик.





В конце марта Навальный рассказывал, что за первые же две недели в колонии он получил шесть выговоров, еще около 20 рапортов находились на рассмотрении у дисциплинарной комиссии. В частности, на оппозиционера составили рапорт за то, что он отказался смотреть видеолекцию, назвав ее "идиотской", и был на встрече с адвокатами в футболке, пишет gordonua.com





Адвокат Навального Ольга Михайлова говорила, что это грозит ему штрафным изолятором и другими санкциями. Также из-за выговоров Навальный не может претендовать на условно-досрочное освобождение.





В колонии Навальный также стоит на учете как "склонный к побегу". Он пытался оспорить это в судах, но безуспешно.



