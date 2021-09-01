Сказочник Семашко





В 2019 году Семашко делал много предсказаний о скором и неизбежном подписании всех "дорожных карт". Но до сих пор на это мало обращали внимание. Мол, во всяком большом проекте должен быть свой сказочник. Это такой «Бабич наоборот». Если бывший посол России в Беларуси рассказывал, как все плохо в белорусско-российских отношениях, то миссия Семашко обратная.





Вот и 31 августа Владимир Семашко во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым заявил:





"Мы, слава Богу, через три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го дожмем, и уже 9-го президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции".





С утра 31.08 (в 10:36 — следите за хронологией) такую информацию сообщило ТАСС, российское государственное агентство. Скоро она распространилась по СМИ разных стран если не как сенсация, то как топ-новость. Ее стали активно обсуждать на разных площадках, причем большей частью как приговор белорусскому суверенитету.





В каких-то высоких кабинетах это не понравилось. Кажется, прежде всего в Кремле. Ведь уже в 12:42 та же ТАСС приводит реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на заявление Семашко. Главный ее смысл скрывается в словах: "давайте все-таки дождемся встречи глав государств, не будем забегать вперед". Это было мягкое опровержение.





В 12:54 ТАСС внесло правку в свое утреннее сообщение. Вместо "будут подписаны", появилась формулировка "президенты... обсудят".





И только вечером 31.08 в 21:38 появилось опровержение БелТА. Причем, со ссылкой на поступившие в БелТА "сообщения посольства Беларуси в России".





Интересно, что на сайте посольства само это сообщение датируется 1 сентября. Создается впечатление, что сначала опровержение появилось именно на БелТА и только потом, позже было продублировано белорусским посольством. Все было сделано неуклюже, что даже не догадались поставить "правильную" дату.





В этом сообщении говорится о "не совсем корректной интерпретации рядом СМИ слов посла Беларуси в России Владимира Семашко". На самом деле результаты работы над «дорожными картами» «будут доложены главам государств, которые обсудят их во время личной встречи 9 сентября в Москве и примут решение о дальнейших шагах», — подчеркнули в посольстве.





То есть, как обычно, во всем виноваты СМИ. Причем критиковать ТАСС, которая первая сообщила эту новость, не решились. Обвинили какие-то абстрактные медиа.





Что в реальности означает вся эта словесная эквилибристика, игра в утверждение-опровержение?





Скорее всего, то, что стороны пока не готовы к окончательному подписанию всех 28 "дорожных карт". И, возможно, противоречия существуют не только в вопросе цен на газ.





Лукашенко это фактически подтвердил 1 сентября в Бобруйске. Он отметил:





"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете"





Этот госсовет планируется в октябре-ноябре. Формулировка "если мы договоримся" звучит очень знаменательно и сильно отличается от неограниченного оптимизма Семашко.