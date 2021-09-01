Егор Мартинович обращался с ходатайством об изменении меры содержания - под личное поручительство. Два известных белорусских ученых подали заявления в СК, гарантируя, что готовы поручиться за Мартиновича. Однако следователь отклонил ходатайство, сообщает Наша Нива





Также родным Егора отказывают в свидании с ним. Предоставление свидания с родными "не способствует всестороннему, полному и объективному изучению обстоятельств уголовного дела".













3-го сентября у Егора день рождения. Поддержите его! За решеткой письма - то, что помогает держаться.





Адрес: 220030, г. Минск, ул. Челюскинцев. Ул. Володарского, 2. СИЗО №1