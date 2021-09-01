Главреду "Нашей Нивы" отказались изменить меру пресечения
СК отказался изменить меру содержания главному редактору "Нашей Нивы". Свидание с родственниками тоже не разрешают
Егор Мартинович обращался с ходатайством об изменении меры содержания - под личное поручительство. Два известных белорусских ученых подали заявления в СК, гарантируя, что готовы поручиться за Мартиновича. Однако следователь отклонил ходатайство, сообщает Наша Нива
Также родным Егора отказывают в свидании с ним. Предоставление свидания с родными "не способствует всестороннему, полному и объективному изучению обстоятельств уголовного дела".
3-го сентября у Егора день рождения. Поддержите его! За решеткой письма - то, что помогает держаться.
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16:59 01/09/2021
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