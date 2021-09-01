+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главреду "Нашей Нивы" отказались изменить меру пресечения

СК отказался изменить меру содержания главному редактору "Нашей Нивы". Свидание с родственниками тоже не разрешают

Егор Мартинович обращался с ходатайством об изменении меры содержания - под личное поручительство. Два известных белорусских ученых подали заявления в СК, гарантируя, что готовы поручиться за Мартиновича. Однако следователь отклонил ходатайство, сообщает Наша Нива

Также родным Егора отказывают в свидании с ним. Предоставление свидания с родными "не способствует всестороннему, полному и объективному изучению обстоятельств уголовного дела".



3-го сентября у Егора день рождения. Поддержите его! За решеткой письма - то, что помогает держаться.

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Челюскинцев. Ул. Володарского, 2. СИЗО №1
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]