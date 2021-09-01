







Как неофициально заявляет Wirtualna Polska со ссылкой на Бюро национальной безопасности (БНБ), причиной переноса подписания является годовщина начала Второй мировой войны.





«Была идея, что президент подпишет указ между 82-й годовщиной начала Второй мировой войны в Велюни и визитом в школу по случаю начала учебного года. И советники президента, и представители БНБ предложили не подписывать постановление, а сдвинуть его на один день», — рассказал источник польского СМИ.





Он также добавил, что «введение чрезвычайного положения в день нападения гитлеровской Германии на Польшу будет плохо воспринято общественностью. Четверг нейтральный».





Анджей Дуда во время церемонии в Велюни подчеркнул, что Польская республика не позволит нарушать свои границы.





Напомним, 31 августа правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.





Ситуация на границе напряженная. Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и Люблинского воеводств», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецки.





Решение Кабинета министров должен утвердить президент Польши. Оно затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.







