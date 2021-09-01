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Президент Польши готов ввести режим ЧП на границе с Беларусью. Но перенес подписание указа на завтра

Польские СМИ пишут, что президент Польши Анджей Дуда подпишет распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью 2 сентября. Но первоначально предполагалось, что подпись он поставит 1 сентября.



Как неофициально заявляет Wirtualna Polska со ссылкой на Бюро национальной безопасности (БНБ), причиной переноса подписания является годовщина начала Второй мировой войны.

«Была идея, что президент подпишет указ между 82-й годовщиной начала Второй мировой войны в Велюни и визитом в школу по случаю начала учебного года. И советники президента, и представители БНБ предложили не подписывать постановление, а сдвинуть его на один день», — рассказал источник польского СМИ.

Он также добавил, что «введение чрезвычайного положения в день нападения гитлеровской Германии на Польшу будет плохо воспринято общественностью. Четверг нейтральный».

Анджей Дуда во время церемонии в Велюни подчеркнул, что Польская республика не позволит нарушать свои границы.

Напомним, 31 августа правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Ситуация на границе напряженная. Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и Люблинского воеводств», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецки.

Решение Кабинета министров должен утвердить президент Польши. Оно затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.
Источник: telegraf.by
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