Президент Польши готов ввести режим ЧП на границе с Беларусью. Но перенес подписание указа на завтра
Польские СМИ пишут, что президент Польши Анджей Дуда подпишет распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью 2 сентября. Но первоначально предполагалось, что подпись он поставит 1 сентября.
Как неофициально заявляет Wirtualna Polska со ссылкой на Бюро национальной безопасности (БНБ), причиной переноса подписания является годовщина начала Второй мировой войны.
«Была идея, что президент подпишет указ между 82-й годовщиной начала Второй мировой войны в Велюни и визитом в школу по случаю начала учебного года. И советники президента, и представители БНБ предложили не подписывать постановление, а сдвинуть его на один день», — рассказал источник польского СМИ.
Он также добавил, что «введение чрезвычайного положения в день нападения гитлеровской Германии на Польшу будет плохо воспринято общественностью. Четверг нейтральный».
Анджей Дуда во время церемонии в Велюни подчеркнул, что Польская республика не позволит нарушать свои границы.
Напомним, 31 августа правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.
Ситуация на границе напряженная. Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и Люблинского воеводств», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецки.
Решение Кабинета министров должен утвердить президент Польши. Оно затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.
Источник: telegraf.by
15:30 01/09/2021
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