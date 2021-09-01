По "протестным" уголовным делам осуждено не менее 136 человек;

Имеются сведения о задержании не менее 209 человек;

По состоянию на конец августа властями были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации около 200 некоммерческих организаций.





К каким выводам пришли эксперты?





"По-прежнему сотрудники милиции осуществляют отработку городов, разных районов Минска и пригородов, врываются в дома и квартиры в поисках протестной символики, задерживают на работе; проводят обыски и допросы.





Власти усиливают различные формы давления и репрессий за активную гражданскую позицию и недовольство действиями властей".





"Освобожденные политзаключенные продолжают отмечать умышленное ухудшение условий содержания для арестованных по политически мотивированным делам, которые в итоге граничат с пытками, являются жестокими, унизительными и бесчеловечными.





Продолжает поступать информация о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах Минска.





"Политические" не получают ни медицинской помощи, ни прогулок, ни передач. Сотрудники ЦИП продолжают избивать задержанных, не реагируют на жалобы о тараканах в камерах, а заболевших COVID-19 часто не лечат и не изолируют от здоровых людей".





"За август признаны экстремистскими более 20 телеграмм-каналов и групп в социальных сетях социально-политической тематики. Это означает запрет на цитирование любых материалов из указанных источников под угрозой штрафа и административного ареста.





Эти ограничения свободы слова не могут быть обоснованы допустимыми, с точки зрения международных обязательств Беларуси в области прав человека, мнениями и доводами".