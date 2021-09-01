Правозащитники: за август по "протестным" уголовным делам осуждено не менее 136 человек
"Вясна" приводит неутешительные данные августовского мониторинга ситуации с правами человека в Беларуси.
По "протестным" уголовным делам осуждено не менее 136 человек;
Имеются сведения о задержании не менее 209 человек;
По состоянию на конец августа властями были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации около 200 некоммерческих организаций.
К каким выводам пришли эксперты?
"По-прежнему сотрудники милиции осуществляют отработку городов, разных районов Минска и пригородов, врываются в дома и квартиры в поисках протестной символики, задерживают на работе; проводят обыски и допросы.
Власти усиливают различные формы давления и репрессий за активную гражданскую позицию и недовольство действиями властей".
"Освобожденные политзаключенные продолжают отмечать умышленное ухудшение условий содержания для арестованных по политически мотивированным делам, которые в итоге граничат с пытками, являются жестокими, унизительными и бесчеловечными.
Продолжает поступать информация о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах Минска.
"Политические" не получают ни медицинской помощи, ни прогулок, ни передач. Сотрудники ЦИП продолжают избивать задержанных, не реагируют на жалобы о тараканах в камерах, а заболевших COVID-19 часто не лечат и не изолируют от здоровых людей".
"За август признаны экстремистскими более 20 телеграмм-каналов и групп в социальных сетях социально-политической тематики. Это означает запрет на цитирование любых материалов из указанных источников под угрозой штрафа и административного ареста.
Эти ограничения свободы слова не могут быть обоснованы допустимыми, с точки зрения международных обязательств Беларуси в области прав человека, мнениями и доводами".
15:03 01/09/2021
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