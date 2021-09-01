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Гендиректора hoster.by Сергея Повалишева выпустили из СИЗО

Генеральный директор крупнейшей в Беларуси хостинговой компании hoster.by Сергей Повалишев освобожден из СИЗО

Гендиректора hoster.by Сергея Повалишева выпустили из СИЗО

Со слов адвоката Сергея Повалишева, ему изменена мера пресечения. Адвокат также отмечает, что гендиректор hoster.by всё еще находится под следствием, сообщили Reform.by в пресс-службе компании.

«Мы не располагаем другими подробностями в связи с тем, что участники уголовного процесса находятся под подпиской о неразглашении», — сообщили в пресс-службе hoster.by.

Сергей Повалишев был взят под стражу 18 мая после обысков в офисах TUT.by, hoster.by, AV.by и Rabota.by. Сообщалось, что он находился в СИЗО КГБ, а затем в СИЗО на Володарского в Минске. Правозащитники признали его политическим заключенным.
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