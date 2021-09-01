Процитированное заявление белорусского посла о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин уже на встрече 9 сентября подпишут все дорожные карты по углублению "интеграции", наделало много шуму в двух странах. Но всего за сутки его уже дважды опровергли.





Сначала в посольстве Беларуси в России сообщили о «не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов посла». Затем с пояснениями выступил сам Лукашенко. 1 сентября он подтвердил то, что уже говорил во время «Большого разговора» 9 августа: дорожные карты они с Путиным надеются подписать в конце года на Высшем госсовете.





«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», – сказал Лукашенко.





Таким образом посол Семашко в очередной раз сделал неточный прогноз и взбудоражил общественность двух стран, высказав излишний оптимизм насчет углубления "интеграции".





Его приезд на работу в Москву как раз совпал с запуском этого процесса в конце 2018 года после так называемого ультиматума Медведева (хотите помощи – идите на «продвинутый вариант» сотрудничества).





С тех пор промахи «не старого и не больного» Семашко (как его охарактеризовал перед назначением послом Лукашенко) получаются настолько громкими, что стоят того, чтобы о них вспомнить.





Сентябрь 2019 года:





«До 1 ноября этого года должны быть разработаны дорожные карты, их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты».





Ноябрь 2019 года:





«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается».





Вскоре пресс-секретарь посольства Беларуси в России заявил, что слова посла Владимира Семашко о создании общего правительства и парламента являются «вырванными из контекста».





Июль 2019 года:





«Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов (Беларуси и России) по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ – об отмене роуминга в общем плане. Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу».





В этом году Семашко уже заявил, что Россия и Беларусь собираются отменить роуминг с 1 января 2022 года.





Март 2021 года:





«Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года».





Апрель 2021 года:





«Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно».





«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь».





Вышеуказанное подсказывает, что мы еще услышим много оптимистичных прогнозов от главного ньюсмейкера интеграционного процесса – если он, конечно, задержится на посту посла.