«Очевидно, что были репрессированы лидеры с большим потенциалом, ученые, литераторы, врачи, учителя. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые открыли бы глаза нации, укрепили бы ее самосознание. Они провинились лишь в том, что были великими», — сказал Мирзиеев.





25 августа Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920-1930 годах, в том числе Ибрагимбека Чакабаева, лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана.





В октябре 2020 года в Узбекистане была создана рабочая группа для работы по «глубокому изучению жизни и деятельность жертв репрессий и увековечению их памяти». Позже шесть уголовных дел были переданы в суды для пересмотра.





Басмачи — военно-политическое и религиозное движение в Центральной Азии, боровшееся с советской властью.





Считается, что басмачи возникли еще до прихода в регион Российской империи и представляли из себя группы разбойников, но после 1918 года и победы большевиков над Кокандской автономией это движение приобрело массовый характер.





По официальной версии, басмачество было ликвидировано советской властью в середине 1930-х, хотя отдельные бои и столкновения продолжались до 1942 года.





Одним из известнейших лидеров басмачей был Ибрагимбек Чакабаев, он совершал регулярные набеги на города и села и провозгласил вооруженную борьбу за возвращение на престол свергнутого эмира Бухары.





Власти СССР считали, что Ибрагимбек планировал создать на северо-востоке Афганистана самостоятельное узбекско-таджикское государство.





В 1930-х Ибрагимбек пытался объединить под своим командованием оставшиеся отряды басмачей и вновь атаковать советские земли. Весной 1931 года он с тысячной армией вторгся в Таджикистан, но проиграл бой. Через несколько месяцев его задержали и расстреляли.





После распада СССР отношение к басмачам в странах Центральной Азии стало пересматриваться. Их стали оценивать как членов национально-освободительного движения и отрядов сопротивления.