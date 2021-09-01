Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США.





“Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 года будут переведены на постоянный консульский учет в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США” - говорится в сообщении.





Ранее дипломаты предупреждали, что граждане, желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Беларуси, должны были направить в посольство Беларуси в Канаде такое заявление.





Как сообщалось, решение о закрытии посольства в Канаде было принято в мае текущего года.