Посольство Беларуси в Канаде прекратило работу, белорусы переводятся на учет в США
Посольство Беларуси в Канаде прекращает работу с 1 сентября 2021 года, сообщается на сайте диппредставительства.
Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США.
“Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 года будут переведены на постоянный консульский учет в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, США” - говорится в сообщении.
Ранее дипломаты предупреждали, что граждане, желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Беларуси, должны были направить в посольство Беларуси в Канаде такое заявление.
Как сообщалось, решение о закрытии посольства в Канаде было принято в мае текущего года.
12:51 01/09/2021
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