Накануне посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что дорожные карты по развитию и углублению интеграции могут быть подписаны 10 сентября в ходе совета министров Союзного государства в белорусской столице.





"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", – уверен Александр Лукашенко.





Белорусский лидер выразил уверенность, что для развития тесных отношений не нужно слияния государств.





"Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства", – сказал он.





По его словам, у Беларуси и России уже практически единая армия, которая стоит на западном направлении и ее основа – белорусские вооруженные силы.





"Не дай бог война – белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных Сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику".





Он напомнил, что Беларусь и Россия уже выстроены как независимые государства, поэтому не нужно разрушать суверенитет стран.





Карты утвердит Высший госсовет

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад еще в Сочи поставили перед правительствами задачу – сделать очер �ой шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений", – констатировал он.





И добавил, что тогда ему вместе с Путиным пришлось предпринять определенные шаги, чтобы отреагировать на те требования, что выдвигали народы двух стран.

Лукашенко напомнил, что тогда это вылилось в разработку 30 дорожных карт, затрагивающих все направления союзной интеграции. В последующем они "вылились" в союзные программы, которых осталось 28.





"Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", – обозначил перспективы Лукашенко.





После чего заявил, что подписывать их будут на уровне президентов на Высшем государственном совете Союзного государства, который состоится в октябре или ноябре текущего года.





"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го (сентября – Прим.) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", – уточнил белорусский лидер.