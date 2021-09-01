"Россия потеряла колоссальные территории" Путин назвал главные трагические события истории РФ
Путин заявил, что нужно изучить уроки прошлого, чтобы не допустить повторения таких трагических событий, как революция 1917 года и распад СССР.
"На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории", - сказал президент РФ на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
Он также напомнил о крушении Советского Союза. Путин призвал внимательно проанализировать, что стало спусковым крючком для этих событий.
"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - отметил президент.
"Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем", - добавил Путин.
Источник: rg.ru
11:57 01/09/2021
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