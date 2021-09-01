



"На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории", - сказал президент РФ на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".





Он также напомнил о крушении Советского Союза. Путин призвал внимательно проанализировать, что стало спусковым крючком для этих событий.





"Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек", - отметил президент.





"Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем", - добавил Путин.