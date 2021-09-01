Суды идут с 24 июня, каждую неделю со вторника по пятницу. Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому информации о том, на какой стадии находится суд, нет.





В письме, копия которого есть у БелаПАН, Тихановский высказал мнение, что суд продлится еще «пару месяцев». Ранее Марина Адамович, жена Статкевича, писала в Facebook, что, на взгляд политика, суд может идти до ноября. Статкевич заседания суда не посещает: сначала отказался, потом его удалили.





«Хожу в суды. Они еще пару месяцев будут, потом апелляция, и месяца через три — в колонию. Понятно, что мне дадут немало», — пишет Тихановский.





«У нас у всех настроение позитивное, духом бодры. Сколько нас ни склоняли написать на помилование — никто даже об этом не думал, вины за нами нет никакой, это же все понимают», — отметил в письме политзаключенный.





Ранее Юрий Воскресенский, создатель «Круглого стола демократических сил», бывший член команды Виктора Бабарико, после ареста пошедший на сотрудничество с властями, публично утверждал, что Игорь Лосик включен в первый список на помилование. Подтвердить или опровергнуть информацию, писал ли блогер прошение о помиловании, пока не представляется возможным.





Сергей Тихановский — известный блогер. В мае 2020 года заявил о президентских амбициях. 29 мая милиция задержала его в Гродно.





Потенциальному претенденту на президентский пост предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК), действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342), в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), угрозах в адрес председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной (ч. 2 ст. 191).





Артем Саков и Дмитрий Попов проходят по делу по аналогичным статьям, Николай Статкевич — по статье 293.





Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков.



