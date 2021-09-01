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Политзаключенный Игорь Лосик просит Папу Римского "призвать остановиться этих страшных людей"

Политзаключенный, медиаконсультант «Радио Свабода» Игорь Лосик написал из гомельской тюрьмы письмо Папе Франциску. Он просит понтифика "призвать остановиться этих страшных людей, которым уже безразличны судьбы других, сотни разбитых горем семей".

Политзаключенный Игорь Лосик просит Папу Римского "призвать остановиться этих страшных людей"
Об обращении Игоря Лосика к Папе Римскому Свабоде сообщила жена политзаключенного Дарья Лосик.

В письме Игорь пишет, что сотни и тысячи белорусов, столкнувшись с беззаконием и несправедливостью, впадают в отчаяние и не видят выхода из сложившейся ситуации.

"Я не прошу заступиться за меня перед кем-то, но я прошу заступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, потерявших надежду в таком же положении, как и я, а многие даже хуже.

Может быть, я очень наивен, и это письмо до Вас не дойдет, но я пишу его совершенно искренне и от чистого сердца, и верю, что пишу его не зря. И мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас,что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрет, и все вернутся к своим семьям», — написал политзаключенный.

В июне представитель Ватикана, руководитель зала печати Маттео Бруни от имени Папы заявил, что Франциск "внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси, сохраняя приверженность достижению демократических и мирных путей реализации законных требований белорусского народа».

Вскоре с просьбой молиться за Беларусь к руководителю Святого Престола обратилась жена политзаключенного Павла Северинца Ольга.
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