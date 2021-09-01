Об обращении Игоря Лосика к Папе Римскому Свабоде сообщила жена политзаключенного Дарья Лосик.





В письме Игорь пишет, что сотни и тысячи белорусов, столкнувшись с беззаконием и несправедливостью, впадают в отчаяние и не видят выхода из сложившейся ситуации.





"Я не прошу заступиться за меня перед кем-то, но я прошу заступиться за добро, за правду, за справедливость, за сотни и тысячи белорусов, потерявших надежду в таком же положении, как и я, а многие даже хуже.





Может быть, я очень наивен, и это письмо до Вас не дойдет, но я пишу его совершенно искренне и от чистого сердца, и верю, что пишу его не зря. И мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас,что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрет, и все вернутся к своим семьям», — написал политзаключенный.





В июне представитель Ватикана, руководитель зала печати Маттео Бруни от имени Папы заявил, что Франциск "внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси, сохраняя приверженность достижению демократических и мирных путей реализации законных требований белорусского народа».





Вскоре с просьбой молиться за Беларусь к руководителю Святого Престола обратилась жена политзаключенного Павла Северинца Ольга.