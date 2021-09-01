В белорусских школах появится факультатив по правам человека. Курс рассчитан на три года, его можно преподавать в 4-8 классах. Официальные источники сообщают, что цель занятий — заложить основу культуры прав человека.





Школьников познакомят с основными правами ребенка, правами человека, будут курсы посвященные буллингу и гендерному равенству.





Павел Сапелко. Для чего это нужно стране, которая занимает лидирующие места по нарушениям прав человека в мире? Своим мнением с корреспондентом «Салідарнасцi» поделился юрист и правозащитник









Павел Сапелко. Фото defenders.by





— Много из того, что сейчас делается, продолжается по инерции из тех планов и задумок, которые имели место несколько лет назад. Беларусь очень часто на разных международных площадках, в том числе и в ООН, упрекали за то, что недостаточно развито образование в вопросе прав человека. Это касалось как школ, так и высших учебных заведений.





Очевидно, что на определенном этапе появилось желание отрапортовать в ООН, что у нас началось движение в этом направлении. И, видимо, когда-то заложили такие планы.





Надо смотреть, что это будет за обучение. Если разговор о факультативе, то это означает, что охват обучения будет неполным. Факультатив — это же не обязательная программа для обучения.





Вопрос не только в том, как учить, но и чему учить. Можно литературу изучать по произведениям классиков, а можно — по маргинальным авторам. Это же касается и прав человека: можно изучать широкий спектр прав человека (гражданские, социальные, политические, культурные и т.д.), а можно — сосредоточиться на каком-то одном виде.





Так было в СССР: никто же не говорил тогда, что права человека ничего не означают, но Союз подчеркивал, что они придают большее значение социально-экономическим и культурным правам. Рапортовали в тот же ООН, что в СССР высокий уровень образования, высокий уровень обеспечения бесплатным жильем.





Так можно делать и сейчас, рассказывая о прекрасных белорусских медицине и образовании.





С другой стороны, сказать, что все это плохо, нельзя. Если повестка прав человека будет звучать в школе хоть в каком-то виде, то это означает, что найдутся такие ученики, которые захотят развиться в этом направлении. Вполне возможно, это приведет их в мир прав человека.





Я недавно прочитал, как один человек из БГУ написал, что права человека — это какие-то этические нормы, которые не имеют большого значения. И это пишет юрист со степенью. Человек даже не знает, что права человека — это договоры, которые обязательны к исполнению, если они подписаны государством. Надеюсь, что так учить детей не будут.





Татьяна Гацура-Яворская. Фото из социальных сетей





Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская ничего хорошего в такой инициативе властей не видит.





— Представьте, пьяный мужчина пришел в школу и сказал вам, что пить алкоголь — плохо, — сказала собеседница «Салiдарнасцi». — Некоторые из детей поверят, а некоторые поймут все лицемерие, как и большинство родителей.





Кстати, права человека когда-то были в обязательной программе всех университетов — я два года преподавала этот предмет в Университете физкультуры, а также на школьных факультативах. Позже это все упразднили, а сейчас, наверное, решили, что лучше не чистить, а научить «правильно».





Думаю, это будет просто часть идеологии, очередное нововведение как военруки и батюшки, но вряд ли дети будут это слушать, скорее, школа для них станет не местом развития, а местом отбывания времени.