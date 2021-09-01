+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

СМИ: мулла Хайбатулла Ахундзада может стать верховным лидером Афганистана

Талибы могут провозгласить верховным лидером Афганистана своего главу — муллу Хайбатуллу Ахундзаду, сообщает индийский портал News-18 со ссылкой на источники. Ранее он никогда не выступал с публичными речами, его местонахождение неизвестно.

Фото АР

Собеседники телеканала утверждают, что террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) организует власть по примеру Ирана. В этой стране верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом.

Исполнительную власть могут возглавить мулла Абдул Гани Барадар или мулла Якуб. А верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что талибы распределили часть постов в новом правительстве. По информации агентства, глава политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар возглавил Министерство иностранных дел Афганистана, заявил собеседник агентства. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани возглавил Министерство внутренних дел

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана, после этого «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.
Коммерсант
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]