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Собеседники телеканала утверждают, что террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) организует власть по примеру Ирана. В этой стране верховный лидер является главой государства и при этом высшим политическим и религиозным авторитетом.





Исполнительную власть могут возглавить мулла Абдул Гани Барадар или мулла Якуб. А верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.





Ранее «РИА Новости» сообщали, что талибы распределили часть постов в новом правительстве. По информации агентства, глава политического офиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар возглавил Министерство иностранных дел Афганистана, заявил собеседник агентства. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани возглавил Министерство внутренних дел





30 августа США завершили вывод войск из Афганистана, после этого «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.



