



В документе говорится, что из-за поспешного отступления "некоторое количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом".





Кроме того, пишет ru.oxu.az, отмечается катастрофическая потеря миллиардов долларов, современного военного оборудования и материалов, попавших в руки врагов.





"Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - подчеркивается в письме.





Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны военного контингента США. 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом.





27 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой государства, заявил о наличии доказательств того, что у афганской ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в террористическую группировку "Исламское государство", есть связи с движением "Талибан".