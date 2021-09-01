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Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона

Организация Flag Officers For America сообщила, что отставные американские генералы призвали к окончательному увольнению руководства Министерства обороны (министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли) из-за нанесенного репутации США ущерба при выводе войск из Афганистана.


В документе говорится, что из-за поспешного отступления "некоторое количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом". 

Кроме того, пишет ru.oxu.az, отмечается катастрофическая потеря миллиардов долларов, современного военного оборудования и материалов, попавших в руки врагов.

"Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции", - подчеркивается в письме.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны военного контингента США. 15 августа боевики движения "Талибан" вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом.

27 августа первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой государства, заявил о наличии доказательств того, что у афганской ячейки "Вилаят Хорасан", входящей в террористическую группировку "Исламское государство", есть связи с движением "Талибан".
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