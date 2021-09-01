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Генпрокуратура получила отказ Литвы на запрос по делу о геноциде

Генеральная прокуратура Беларуси получила ответ Генпрокуратуры Литвы на запрос об оказании правовой помощи по уголовному дел о геноциде населения во время ВОВ. Литовская сторона отказалась оказать такую помощь.

Фото: Генпрокуратура Беларуси.

Обращение белорусской Генпрокуратуры содержало просьбу допросить бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса, которого она назвала порученцем «Минского мясника».

По информации прокуратуры, пишет Reform.by, литовская сторона мотивировала свой отказ тем, что он может «причинить вред суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан». В итоге Генпрокуратура обвинила Литву в укрывательстве нацистских преступников.

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене назвала запрос белорусской стороны политически мотивированным.
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