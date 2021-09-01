Генпрокуратура получила отказ Литвы на запрос по делу о геноциде

Генеральная прокуратура Беларуси получила ответ Генпрокуратуры Литвы на запрос об оказании правовой помощи по уголовному дел о геноциде населения во время ВОВ. Литовская сторона отказалась оказать такую помощь.