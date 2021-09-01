Илья Гращенков. Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал директор российского Центра развития региональной политики, политолог

По его словам, на анонсированной встрече Лукашенко и Путина речь, прежде всего, пойдет об ускорении интеграции.





«Как мы понимаем, пока все остается перспективой, так как Лукашенко пытается оттянуть предстоящие процессы и, кстати, делает это правильно. Потому что, как мы видели недавно в “Незыгаре”, социология показывает, что большинство жителей Белоруссии выступают против объединения с Россией, и максимум чего они хотят – более тесной экономической интеграции. Для Лукашенко как раз это невыгодно, потому что большинство предприятий в Белоруссии являются государственными, а приход туда российских денег означает их подконтрольность крупным российским госкорпорациям», - пояснил он.





Гращенков также не исключает того факта, что на оговоренной встрече двух лидеров речь пойдет о политических тенденциях, будут сделаны какие-то политические заявления, но не носящие радикального характера.





В то же время политолог предположил, что Лукашенко едет в Москву, в том числе, чтобы просить материальной помощи.





«Напомню, что в прошлый раз Лукашенко просил 1 млрд. долларов. До этого просил 3 млрд долларов, до этого он тоже просил денег. То есть, Лукашенко использует данную ситуацию для выправления тех экономических дыр, которые у него образовались после экономической изоляции, связанной с давлением Евросоюза после ситуации с перехватом самолета компании Ryanair и т. д.», - добавил он.





Политолог предполагает, что по итогам встреч двух лидеров может быть объявлено о новых политических достижениях в области интеграции с тем, чтобы накануне выборов в Госдуму РФ партия «Единая Россия» могла бы отчитаться перед избирателями о том, что интеграция с Республикой Беларусь идет успешно.





«Пока, замечу, назначение встречи носит, скорее, регулярный характер: Лукашенко регулярно приезжает в Москву, беседует с Путиным, но каких-то видимых шагов мы не замечаем. Хотя, говорят, что интеграция должна стартовать уже осенью, в октябре-ноябре. Но если удастся дотянуть до Нового года, то все затянется до февраля, а там, возможно, и новые условия появятся, которые позволят либо затормозить, либо ускорить эти процессы», - подытожил он.