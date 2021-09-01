Ахмад Масуд назвал условия прекращения борьбы с талибами
Лидер Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер Ахмад Масуд готов прекратить борьбу с талибами и не вмешиваться в политику, если "Талибан" создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав в стране.
"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равные права и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", - сказал он.
Масуд отметил, пишет ru.oxu.az, что в противном случае в провинции продолжится противостояние новым властям.
Полевой командир добавил, что он не получает финансовой поддержки из-за рубежа, а действия правительства бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани "вынудили многие страны региона встать на сторону "Талибана".
08:48 01/09/2021
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