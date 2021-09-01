







"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равные права и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", - сказал он.





Масуд отметил, пишет ru.oxu.az, что в противном случае в провинции продолжится противостояние новым властям.





Полевой командир добавил, что он не получает финансовой поддержки из-за рубежа, а действия правительства бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани "вынудили многие страны региона встать на сторону "Талибана".