Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут все союзные программы, или дорожные карты интеграции, на встрече 9 сентября в Москве, пишет Naviny.online. Об этом 31 августа заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.





«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна, — цитирует белорусского дипломата ТАСС. — Последнюю, я думаю, мы седьмого числа дожмем, и уже девятого числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции».





Семашко «за последние три года раз пять анонсировал скорое подписание дорожных карт, но это ни разу не сбывалось. Он и сейчас анонсировал это в формате надежды, ожидания», подчеркнул в комментарии для Naviny.by политический аналитик Артем Шрайбман.





Он, однако, спрогнозировал, что «этой осенью» стороны, скорее всего, подпишут пакет союзных программ. Другое дело, что это будет «лишь начало новой страницы торга, а не документы, после которых мы просыпаемся назавтра в новой геополитической реальности».

Аналитик отмечает недавнее заявление белорусского премьера Романа Головченко о том, что отношения в рамках пакета документов по углублению экономической интеграции будут выстраиваться «как минимум в ближайшие несколько лет — до 2024-2025-го, а по некоторым программам и до 2027 года».





Это говорит о том, что стороны расширили сроки выполнения программ, читает Шрайбман. Также, судя по всему, они свели к минимуму спорные вопросы, «убрали политическую интеграцию». Иначе говоря, в документах «многое выхолостилось по сравнению с 2019 годом».





В предполагаемом подписании пакета союзных программ собеседник Naviny.by не видит «ничего эпохального».





Более того, он не исключает, что ускорение интеграции (если оно будет) — это инициатива Минска, который хотел бы получить финансово-экономические выгоды уже за сам факт подписания пакета бумаг.





Путин же, по мнению эксперта, делает выбор не в пользу «бумажных форм интеграции», а в пользу тех, «которые можно пощупать». Речь идет о переориентации белорусского транзита на российские порты, вообще всей внешней торговли на российские рынки, усилении военной интеграции, «что мы уже видим в такой ползучей форме, как создание учебно-боевых центров и увеличенные масштабы учений».

«Думаю, Путин ставит на более стабильные вещи, чем то, под чем стоит подпись Лукашенко и что на практике можно забалтывать еще много-много лет», — сказал Шрайбман. Он не видит «огромного интереса России положить Лукашенко на лопатки» именно в смысле подписи под пакетом союзных программ.