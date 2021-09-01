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Шрайбман: Путин делает выбор не в пользу «бумажных форм интеграции», а в пользу тех, «которые можно пощупать»

"Это можно забалтывать еще много лет".

Шрайбман: Путин делает выбор не в пользу «бумажных форм интеграции», а в пользу тех, «которые можно пощупать»
Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут все союзные программы, или дорожные карты интеграции, на встрече 9 сентября в Москве, пишет Naviny.online. Об этом 31 августа заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна, — цитирует белорусского дипломата ТАСС. — Последнюю, я думаю, мы седьмого числа дожмем, и уже девятого числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции».

Семашко «за последние три года раз пять анонсировал скорое подписание дорожных карт, но это ни разу не сбывалось. Он и сейчас анонсировал это в формате надежды, ожидания», подчеркнул в комментарии для Naviny.by политический аналитик Артем Шрайбман.

Он, однако, спрогнозировал, что «этой осенью» стороны, скорее всего, подпишут пакет союзных программ. Другое дело, что это будет «лишь начало новой страницы торга, а не документы, после которых мы просыпаемся назавтра в новой геополитической реальности».
 
Аналитик отмечает недавнее заявление белорусского премьера Романа Головченко о том, что отношения в рамках пакета документов по углублению экономической интеграции будут выстраиваться «как минимум в ближайшие несколько лет — до 2024-2025-го, а по некоторым программам и до 2027 года».

Это говорит о том, что стороны расширили сроки выполнения программ, читает Шрайбман. Также, судя по всему, они свели к минимуму спорные вопросы, «убрали политическую интеграцию». Иначе говоря, в документах «многое выхолостилось по сравнению с 2019 годом».

В предполагаемом подписании пакета союзных программ собеседник Naviny.by не видит «ничего эпохального».

Более того, он не исключает, что ускорение интеграции (если оно будет) — это инициатива Минска, который хотел бы получить финансово-экономические выгоды уже за сам факт подписания пакета бумаг.

Путин же, по мнению эксперта, делает выбор не в пользу «бумажных форм интеграции», а в пользу тех, «которые можно пощупать». Речь идет о переориентации белорусского транзита на российские порты, вообще всей внешней торговли на российские рынки, усилении военной интеграции, «что мы уже видим в такой ползучей форме, как создание учебно-боевых центров и увеличенные масштабы учений».
 
«Думаю, Путин ставит на более стабильные вещи, чем то, под чем стоит подпись Лукашенко и что на практике можно забалтывать еще много-много лет», — сказал Шрайбман. Он не видит «огромного интереса России положить Лукашенко на лопатки» именно в смысле подписи под пакетом союзных программ.
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