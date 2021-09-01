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Арестович предложил переименовать Украину

Перехват наследства Киевской Руси, которое присваивает Россия, намного важнее танков, убежден спикер Украины в ТКГ.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, пишет korrespondent.net, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется. Об этом шла речь в интервью Арестовича журналисту Роману Цимбалюку в YouTube, обнародованном во вторник, 31 августа.

По словам спикера, Россия украла историю и присвоила ее себе. Поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.

"Перехват наследства Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

Чтобы достичь цели, Арестович предложил изменить название Украины.

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русько-российская. Русь - это мы… Русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", - объяснил советник свою идею.
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