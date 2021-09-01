Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter





"Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся", - написал он.





Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.





Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.







