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Из-за нелегалов. Евросоюз может аннулировать визы для белорусских чиновников

Европейский союз может приостановить действие дипломатических виз чиновников из Беларуси. В частности, если продолжиться наплыв нелегальных мигрантов через территорию страны.

 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси, если пограничные вопросы продолжатся", - написал он.

Ранее Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Кроме того, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

 
 
 
 
 
Источник: Валерия Полищук
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