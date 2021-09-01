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Часть военной техники США, которая находилась в Афганистане, американские военные вывезли, когда покидали страну, а часть была выведена из строя.

Об этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал на брифинге 30 августа, сообщил Гордон со ссылкой на CNN.





По словам генерала, американские военные сохраняли часть техники в рабочем состоянии почти до момента, когда войска покинули Кабул, а перед завершением вывода войск демилитаризировали ее – вывели из строя таким образом, чтобы больше технику нельзя было использовать.





В частности, американские военные вывели из строя 73 самолета и вертолета, которые остались в аэропорту Кабула, 27 бронированных внедорожников Humvee и 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой, рассказал Маккензи. "Эти самолеты больше никогда не будут летать, когда мы улетим, ими никто не будет управлять", – подчеркнул он.





Также в аэропорту Кабула оставили усовершенствованную систему противовоздушной обороны C-RAM, которая была активирована за день до завершения вывода войск, когда ИГИЛ совершил ракетный удар по аэропорту. C-RAM перехватила две ракеты.





Генерал объяснил, что демонтаж системы – сложный и трудоемкий процесс, поэтому ее решили оставить. По словам Маккензи, C-RAM тоже демилитаризировали.





Журналист Los Angeles Times Набих Булос показал в Twitter, что после того, как аэропорт покинули американцы, талибы зашли на территорию и осмотрели оставленную технику.



