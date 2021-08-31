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Владимир Пастухов: «Россия получает антипример. И за это много платит Беларуси»

Накануне очередной предстоящей встрече Лукашенко и Путина научный сотрудник университетского колледжа Лондона рассуждает о выгоде Кремля от Беларуси.

Владимир Пастухов. Кадр из видео

Накануне очередной предстоящей встрече Лукашенко и Путина научный сотрудник университетского колледжа Лондона рассуждает о выгоде Кремля от Беларуси.

– Россия получает то, что является сейчас наиболее важным, – комментирует Владимир Пастухов на Эхе Москвы. – Я думаю, что три вещи.

Первое: это военные форпост на западе своих рубежей. Там радиолокационные станции, которые имеют важное значение для обороноспособности страны. Россия получает, собственно говоря, буферную зону. Это вообще такая идея фикс для русских правителей — иметь какую-то буферную зону между собой и Западом.

И, наконец, Россия получает антипример. То есть если бы в Беларуси пошло что-нибудь иначе, то было бы нехорошим примером. А так Россия получает хороший пример того, что «спите спокойно жители Багдада, ничего вам не поможет: и в Беларуси ничего не получилось, и у вас ничего не получится». Это очень важный психологический момент.

Поэтому Россия получает достаточно много. И за это много она платит.
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