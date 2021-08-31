Премьер Польши уточнил, что чрезвычайное положение будет введено в приграничной зоне, которая охватывает части Подляшского и Люблинского воеводств.

В правительстве уверены, что такие действия позволят предотвратить «те агрессивные действия, те провокации, которые усиливает режим Лукашенко».

Глава Министерства внутренних дел и Мариуш Каминский пояснил, что решение охватит 115 городов Подляшского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства.





30 августа заместитель министра национальной обороны страны Марцин Оцепа заявил, что Польша готовится к провокациям на границе с Беларусью из-за масштабных военных учений Минска и Москвы Запад-2021.



