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Коснется более 180 городов. Польша планирует ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Правительство Польши обратилось к президенту Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в некоторых регионах на границе с Беларусью. ЧП планируют ввести на 30 дней.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает TVN24.

Премьер Польши уточнил, что чрезвычайное положение будет введено в приграничной зоне, которая охватывает части Подляшского и Люблинского воеводств.
В правительстве уверены, что такие действия позволят предотвратить «те агрессивные действия, те провокации, которые усиливает режим Лукашенко».
Глава Министерства внутренних дел и Мариуш Каминский пояснил, что решение охватит 115 городов Подляшского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства.

30 августа заместитель министра национальной обороны страны Марцин Оцепа заявил, что Польша готовится к провокациям на границе с Беларусью из-за масштабных военных учений Минска и Москвы Запад-2021.

Военные учения Запад 2021 пройдут на полигонах Беларуси и России с 10 по 16 сентября, на фоне обострения отношения российского и белорусского режимов со странами Запада, пишет nv.ua
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