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БЕЛТА: Многие российские СМИ неверно интерпретировал высказывания Семашко о подписании союзных программ

В посольстве Беларуси в России категорически опровергли ранее распространенные рядом российских СМИ сообщения со ссылкой на посла Владимира Семашко о подписании союзных программ президентами двух стран на встрече 9 сентября

В посольстве заявили, что на встрече глав государств будут обсуждаться белорусско-российские отношения, в том числе тематика развития Союзного государства. При этом в посольстве указали, что многие российские СМИ дали искаженную информацию со ссылкой на посла.


В посольстве еще раз подчеркнули, что в выступлении посла о подписании союзных программ главами государств на встрече в Москве не было речи.
belta.by
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