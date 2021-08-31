То, о чем уже неоднократно предупреждали, вскоре случится. Россия и Беларусь готовятся к объединению. Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет дорожных карт по интеграции России и Беларуси, пишет korrespondent.net

Что это означает?





Все подпишут





Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.





По словам посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, на встрече в Москве подпишут все дорожные карты и общую карту углубления интеграции. «





“Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем”, — цитируют Семашко российские СМИ.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября. По его словам, стороны проведут переговоры, после чего дадут пресс-конференцию. Песков не стал говорить, о чем будут переговоры.





О чем речь





Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг 31 дорожной карты, включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления. Проекты дорожных карт никогда не публиковали. Жители Беларуси ранее протестовали против интеграции страны с Россией.





Еще 8 декабря 2019 года в Москве должно было состояться заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, где планировалось подписание программы действий по реализации договора о создании Союзного государства. Но Лукашенко тогда заявлял, что не станет подписывать дорожные карты, если Беларусь не получит цену на газ на уровне Смоленской области и беспрепятственный доступ своих товаров на рынок РФ. Однако Москва считает, что решение этих вопросов возможно только после повышения уровня интеграции в рамках реализации Договора о создании Союзного государства.





С тех пор продолжались торги вокруг дорожных карт, но с массовыми протестами в Беларуси Лукашенко стал гораздо сговорчивее.





Белорусы против





Политолог, координатор общественной кампании в защиту независимости Свежий ветер Андрей Егоров отмечает, что большинство белорусов выступает за сохранение статуса-кво в отношениях с Россией. “За время существования независимой Беларуси в обществе сложился достаточно ясный консенсус по этому вопросу, — говорит политолог. — Людей в целом устраивает нынешние дружеские взаимоотношения с Россией, но более глубокой формы интеграции они не хотят. Общество опасается, что вместе с интеграцией придут нормы и правила организации жизни в России, которые белорусам не нравятся. Они боятся, что внешнее управление страной ухудшит их жизнь”.





Егоров подчеркивает, что противники объединения с Россией вовсе не обязательно при этом выступают за европейскую интеграцию. “В обществе есть сторонники интеграции с ЕС, но их примерно 20-25% и они не обладают значительным политическим влиянием”, — отметил он.





Однако сторонников вхождения Белоруссии в состав России еще меньше: всего 1,4% по данным независимых исследователей и 7,7% по данным Института социологии НАН Беларуси.





Вскоре, похоже, им придется смириться с новой действительностью.