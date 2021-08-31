С 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России пройдут стратегические командно-штабные учения «Запад-2021». «Филин» обсудил с руководителем аналитического центра Belarus Security Blog Андреем Поротниковым, почему Лукашенко теперь не будет «командовать парадом».





— Учения «Запад-2017» сопровождались паническими атаками на предмет возможности аннексии, оккупации Беларуси, того, что российские войска не вернутся обратно из нашей страны. Это была информационная истерия, которая не имела под собой каких-либо объективных предпосылок, — отмечает эксперт. — Сейчас, увы, нельзя исключать варианта, что грядущие учения могут стать неким триггером для новой волны кризиса в регионе.





Как этот кризис может проявиться?





— Все полигоны, на которых будут проводиться учения, локализованы в Брестской области. То есть в относительной близости от границ с Польшей и Украиной. Безусловно, есть та инфраструктура полигонов, которая есть.





Однако на прошлых учениях были задействованы площадки во всех регионах страны. И это выглядело более рационально с точки зрения того, что войска, в том числе и российские, были рассредоточены по всей территории Беларуси малыми группами.





И тогда и сейчас количество участников примерно одинаковое. Но тогда речь шла о десяти полигонах, сейчас — о четырех. То есть количество группировок, которое будет пользоваться каждым полигоном, значительно возрастает. Тут возникает вопрос «С какой целью это делается?» Ответа до конца нет.





Тем более, мы видим, что меняются российские подходы к мероприятию. Кремль фактически официально приватизирует эти учения. Было заявлено, что в них примут участие десять стран, а общая численность контингентов составит порядка 200 тысяч человек. От Беларуси будут участвовать порядка 11 тысяч военнослужащих. Диспропорция, когда на тебя приходится около 5% мероприятия, означает, что ты становишься не просто младшим партнером, а присоединившейся стороной (контингент участников России составляет более 90%).





Второе отличие нынешних учений — это то, что ранее непосредственно белорусский генерал руководил привлекаемой к белорусско-российским учениям группировкой. Сейчас, очевидно, что белорусский генерал будет руководить только эпизодами, которые находятся на территории нашей страны.





Демонстрируется, что отечественная военная машина является вспомогательной по отношению к российской. Кроме того, основная масса мероприятий (не менее 94%) пройдет на территории РФ. Поэтому можно говорить, что учения состоятся по сценарию нашей восточной соседки.





Соответственно, Беларусь не только вспомогательная сторона, но и интегрированная в российскую военную машину сила.





Собеседник «Филина» считает, что Москва подтверждает опасения Запада о том, что в военном отношении Беларусь является интегральной частью российского военного потенциала. А это, в свою очередь, повлечет очень серьезные политические последствия для режима Лукашенко.





— Это выбивает у властей РБ тот козырь из рук, когда, будучи суверенным государством, они контролируют свой силовой потенциал. И не только в состоянии самостоятельно им распоряжаться, но и за счет особого характера белорусско-российских отношений при определенных условиях могут влиять на позицию России в региональной повестке дня.





Сейчас совершенно очевидно, что Беларусь ни на что не влияет, а говорить о ее суверенитете, по крайней мере в сфере военной безопасности, не приходится.





Москва переигрывает режим Лукашенко медийно, психологически и политически с точки зрения международного позиционирования. Это была их традиционная позиция, но раньше Кремль никогда не действовал настолько нагло.





Например, в 2017 году, параллельно с белорусско-российским «Западом» проходил еще и чисто российский «Запад», в котором участвовало порядка 100 тысяч человек. Это были именно отдельные учения, каждая сторона отрабатывала свои задачи. Сейчас, по сути, РФ официально заявила, что это одни учения, в рамках которых белорусская составляющая будет поглощена российским сценарием. Это очень плохой знак.





В текущей политической ситуации единственным легитимизатором властей Беларуси (не в глазах общества, а в глазах бюрократии, в том числе, силовой) является Кремль. Запад не будет решать никакие серьезные вопросы до тех пор, пока страной правит Лукашенко. Таким образом, белорусский режим теряет свой излюбленный механизм внешней политики — геополитические качели.





Если нам не нравилось, как себя ведет Кремль, мы скандалили с Россией и налаживали отношения с Западом, по крайней мере на уровне риторики. И наоборот.





Сейчас эти качели сломались и восстановлению не подлежат. С учетом того, что РФ уже является и фактором внутренней политики с точки зрения устойчивости системы власти, то, конечно, Лукашенко вынужден будет это проглотить.





Это очень серьезный для него удар лично. Правителю важно было демонстрировать себя в военной форме, в окружении российских и белорусских генералов в качестве главнокомандующего. Это тешило его эго и имело определенный политический символизм с точки зрения расширения возможностей. Мол, Лукашенко как политик — больше, чем просто Беларусь, потому что у него под руками есть инструменты влияния и поддержки Москвы. Сейчас очевидно, что этих инструментов уже нет и не будет.





Еще один момент: политика — вещь во многом символическая. До 2017 года была такая традиция, когда во время учений «Запад» руководители двух стран встречались на полигоне, как бы инспектируя этапы мероприятий. Как на территории РФ, так и на территории РБ.









В 2017 году такой встречи не было. Белорусская сторона пригласила Путина посетить нашу страну, но ответа не получила. А Лукашенко в Россию вообще никто не звал.





Сейчас ситуация, очевидно, повторяется. Заявлено, что встреча руководителей стран назначена на 9 сентября. Активная фаза белорусской части учений стартует 10 сентября. Понятно, что Путин в РБ на полигоны не собирается. Это очередная демонстрация того, что это уже не союз как объединение равноправных игроков. Эту ситуацию можно назвать «суверенный вассал».





Собеседник отмечает, либо Лукашенко будет играть по правилам Путина, либо не будет играть никак:





— Если президент Беларуси пойдет на какой-то открытый конфликт по принципиальным для Кремля вопросам, Владимир Владимирович заявляет, что у нас в стране все-таки назрела необходимость проведения определенных изменений. И через месяц, когда Лукашенко будет звонить в какой-нибудь райисполком, там ему будут отвечать, что он ошибся адресом.



