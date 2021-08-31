26 августа в Гомельской области задержали лидера незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дениса Урбановича, пресс-секретаря организации Виталия Тригубова и активиста «Европейской Беларуси» Сергея Мацкойця. Последнего отпустили в тот же день, а Урбановича и Тригубова держали под стражей до 29 августа.





— Задержали нас в Норовле. Мы ехали из Минска в Туров, Житковичи, Петриков, а конечной точкой значился Гомель, — рассказал Денис Урбанович «Салідарнасці». — В Норовле на автостанции нарезали сало, собирались пообедать. В этот момент подъезжает такой военный джип Land Rover Defender, выходят люди и говорят: «Мы из КГБ, к вам есть вопросы, проедем с нами».





Нас завезли в местное отделение милиции, там проверили паспорта. Сергея Мацкойця задерживают, потому что он находился в розыске. А нас с Тригубовым чекисты повезли в отель.





Мы за свои деньги снимаем номер в гостинице. Только сели наконец-то пообедать, как стучатся сотрудники КГБ и говорят, что должны нас вывезти в Мозырь. Телефоны не забирали, ничего не забирали — только паспорта.





Ночью нас грузят все в тот же Land Rover и везут какими-то лесами в Мозырь. Все это выглядело, как в каком-то боевике, но это не кино — это Беларусь-2021.





Поселили нас в отель «Припять». Были проблемы, на рецепции — вроде не было номеров, но сотрудники показали удостоверения: «Срочно заселить». Номер после этого сразу же нашелся.





Когда Виталик выходил покурить, то сотрудники отеля у него спрашивали: «Вы что, военные?». Объяснили ситуацию, они рассказали, что сотрудники КГБ просили за нами наблюдать.





На следующий день в 12 часов должны были сдавать номер. Слышу, по коридору идут человек пять, даже каблуки у них стучали. «Вы задержаны», — говорят нам. Меня хватают за руки, выводят из помещения и везут в местное отделение КГБ.





Там спрашивают, что мы делаем в Гомельской области. После этого они начинают ждать указаний из Минска. Ко мне приходили люди с видеокамерой, я сказал, что ничего говорит не буду. На какую тему предлагали записать «кино» — не представляю.





После этого приехали какие-то «архаровцы», которые не захотели представляться, и завезли нас в Следственный комитет Мозыря.





Там заводят меня в один кабинет, Виталика Тригубова — в другой. В кабинете сидит следователь и адвокат, мне надевают наручники и говорят, что я задержан в рамках уголовной статьи 342 за организацию массовых беспорядков в Мозыре 11 августа.





Я стою в шоке, какое 11 августа? В это время в прошлом году я уже был задержан в Минске. Меня даже физически там быть не могло. Да и в Мозыре я впервые. Мне называли какие-то имена, я никого не знал, ничего не подписывал. После допроса повезли в изолятор на трое суток.





Я впервые сидел в такой камере, где туалет находится практически там же, где ты ешь — все буквально на расстоянии вытянутой руки.





На следующий день опять приехали чекисты из Минска, которые интересовались знаю ли я Тихановского, Статкевича, «Молодой фронт». Я ничего не отвечал. Меня зачем-то фоткали в камере на свои телефоны, чуть ударили по ногам. Сказали, если не буду с ними говорить, то будут большие проблемы.





Говорю, ну ладно, надо будет сидеть, будем сидеть.





В воскресенье вечером меня неожиданно выводят из камеры и говорят, что я освобождаюсь под подписку о невыезде. В каком статусе нахожусь — неизвестно.





Вышли из здания — там ждал сотрудник КГБ, который довез нас прямо до маршрутки на Минск.





Может быть вся эта эпопея была связана с тем, что в пятницу в Петриков приезжал Лукашенко. У нас есть там есть активисты-шахтеры. Так вот 30 августа члена «Молодого фронта» Арсения Чижика и еще пару человек уволили из-за административного ареста в июле.





Я настраивался на худшее, думал, что отправят в СИЗО в Гомеле, но нас почему-то отпустили.



