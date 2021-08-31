Максим Знак и Мария Колесникова в суде / sb.by





В минувшем году он заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, был задержан и осужден на 14 лет. Его обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, и получении взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. Сейчас в закрытом режиме проходит суд над Марией Колесниковой и юристом Максимом Знаком.





"Это процесс не просто над людьми, но над теми принципами, которые эти люди олицетворяют: Макс — веру в торжество права и законности, Маша — веру в добро и справедливость", — считает Виктор Бабарико.





По мнению экс-банкира, Колесникову и Знака объединяет "вера в белоруский народ и в то, что белорусы так же, как и они, должны жить по этим принципам".





Потому решение, который вынесет суд, — это будет приговор "не только людям, но и этим базовым ценностям". При этом Бабарико напоминает, что вне зависимости от приговора и сроков, которые назначат его сторонникам, ценность принципов не меняется.





"В них нужно продолжать верить", — говорит Виктор Бабарико.





Марии Колесниковой и Максиму Знаку грозит до 12 лет колонии. Их обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и в создании экстремистского формирования. Их задержали в минувшем сентябре. Оба свою вину не признают. Знак, в частности, заявил суду, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.



