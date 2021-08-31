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Бабарико о суде над Марией Колесниковой и Максимом Знаком: "В них нужно продолжать верить"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико прокомментировал процесс над членами своей команды.

Максим Знак и Мария Колесникова в суде / sb.by

В минувшем году он заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, был задержан и осужден на 14 лет. Его обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, и получении взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным.  Сейчас в закрытом режиме проходит суд над Марией Колесниковой и юристом Максимом Знаком.

"Это процесс не просто над людьми, но над теми принципами, которые эти люди олицетворяют:  Макс — веру в торжество права и законности,  Маша — веру в добро и справедливость", — считает Виктор Бабарико.

По мнению экс-банкира, Колесникову и Знака объединяет "вера в белоруский народ и в то, что белорусы так же, как и они, должны жить по этим принципам".

Потому решение, который вынесет суд, — это будет приговор "не только людям, но и этим базовым ценностям". При этом Бабарико напоминает, что вне зависимости от приговора и сроков, которые назначат его сторонникам, ценность принципов не меняется.

"В них нужно продолжать верить", — говорит Виктор Бабарико.

Марии Колесниковой и Максиму Знаку грозит до 12 лет колонии. Их обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и в создании экстремистского формирования. Их задержали в минувшем сентябре. Оба свою вину не признают. Знак, в частности, заявил суду, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.
euroradio.fm
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