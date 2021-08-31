Как сообщает "Европейская правда", проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" Лукашенко и необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.





Министры внутренних дел ЕС встретятся во вторник и должны принять совместное заявление. Пока Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".



