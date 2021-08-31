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Под видом учебного центра - военная база?

Политолог Валерий Карбалевич считает, что под видом учебного центра на Гродненщине открывается российская военная база.

Под видом учебного центра - военная база?
"Информация от Министерства обороны Беларуси: "для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3-го сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолетов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичей".

По моим скромным представлениям, для учебного центра действующие подразделения ракетных войск РФ не нужны. Для учебного центра достаточно макетов, отдельных иконок техники. А вот ракетные комплексы и самолеты последней модификации – это признак военной базы.

Лукашенко много раз заявлял, что российская военная база здесь не нужна, ее не будет, так как нет необходимости. Но информация Министерства обороны дает основание для подозрения, что военная база может появиться под видом учебного центра. 

Очень на это похоже", - объясняет свои подозрения эксперт.

Кстати, военный эксперт Егор Лебедок также высказал сомнение в целесообразности присутствия на территории нашей страны российских ракетчиков и в необходимости создания такого центра.
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