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Американские дипломаты уезжают из Беларуси

Посольство США в Беларуси сообщило о сокращении дипмиссии в нашей стране о требованию официального Минска

"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог", - говорится в сообщении посольства в Facebook



Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.

Напомним, США 9 августа ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение, по мнению США, к подавлению в Беларуси мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей.
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