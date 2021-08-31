"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог", - говорится в сообщении посольства в Facebook













Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.





Напомним, США 9 августа ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение, по мнению США, к подавлению в Беларуси мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей.



