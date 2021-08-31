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Очередной проект поправок в Конституцию отправили Лукашенко

Проект поправок в Конституцию Беларуси направлен Лукашенко

"Предложения направлены", - , сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Конституционном суде во вторник.

Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что эксперты доработают предложения по изменению Основного закона и направят проект на рассмотрение Лукашенко до 1 сентября.

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению Основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.
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