"Предложения направлены", - , сообщили агентству " Интерфакс-Запад " в Конституционном суде во вторник.





Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что эксперты доработают предложения по изменению Основного закона и направят проект на рассмотрение Лукашенко до 1 сентября.





Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.





В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению Основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.