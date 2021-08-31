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Директор Эстонского национального музея стал президентом страны

Новым президентом Эстонии 31 августа был избран Алар Карис.


Напомним, 30 августа в парламенте Эстонии прошел первый тур президентских выборов. Единственным кандидатом был директор Эстонского национального музея Алар Карис.

Для избрания президентом в первом туре ему необходимо было набрать не менее двух третей голосов, то есть 68, но за него проголосовали только 63 депутата Рийгикогу.

Второй тур выборов состоялся 31 августа. И сейчас за Кариса отдали голоса 72 депутата. 

Президент Эстонии избирается парламентом на пятилетний срок. Сейчас действующим президентом является Керсти Кальюлайд.
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