Директор Эстонского национального музея стал президентом страны
Новым президентом Эстонии 31 августа был избран Алар Карис.
Напомним, 30 августа в парламенте Эстонии прошел первый тур президентских выборов. Единственным кандидатом был директор Эстонского национального музея Алар Карис.
Для избрания президентом в первом туре ему необходимо было набрать не менее двух третей голосов, то есть 68, но за него проголосовали только 63 депутата Рийгикогу.
Второй тур выборов состоялся 31 августа. И сейчас за Кариса отдали голоса 72 депутата.
Президент Эстонии избирается парламентом на пятилетний срок. Сейчас действующим президентом является Керсти Кальюлайд.
15:09 31/08/2021
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