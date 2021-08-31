Из обращения Анджея Дуды: "Я хочу четко это подчеркнуть: чувствуйте себя здесь [в Польше] как дома. И Польша будет для вас домом так долго, насколько вам будет это необходимо. Мы никогда не перестанем поддерживать вас".



Он также отметил особую связь и близкие отношения двух стран.

Кстати, часть обращения - на беларусском языке.