



Как сообщает «Спутник Таджикистан», талибы предприняли новое, третье по счету наступление на позиции армии сопротивления Ахмада Масуда-младшего. Бои идут на перевале Хавак.





Накануне талибы атаковали передовые посты армии Ахмада Масуда с двух направлений - со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж.





Наступление талибов было отбито.





Как сообщают афганские СМИ, потери талибов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус-Сираджем было убито 12 боевиков "Талибана", еще 26 ранено.





Среди защитников Панджшера также имеются раненые.