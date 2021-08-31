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В Панджшерском ущелье возобновились бои

В Панджшерском ущелье возобновились ожесточенные бои.


Как сообщает «Спутник Таджикистан», талибы предприняли новое, третье по счету наступление на позиции армии сопротивления Ахмада Масуда-младшего. Бои идут на перевале Хавак.

Накануне талибы атаковали передовые посты армии Ахмада Масуда с двух направлений - со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж.

Наступление талибов было отбито.

Как сообщают афганские СМИ, потери талибов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В боестолкновениях под Джабаль-ус-Сираджем было убито 12 боевиков "Талибана", еще 26 ранено.

Среди защитников Панджшера также имеются раненые.
Haqqin.az
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