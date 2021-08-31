Последний американский военнослужащий покинул Афганистан, и операция по эвакуации завершена, заявил журналистам во время брифинга в Пентагоне генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США.





«Последний самолет C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа, сегодня днем, в 15:29 по стандартному восточному времени», – заявил генерал Кеннет Маккензи.





На борту самолета находились Крис Донахью – командующий американскими войсками в Кабуле, и посол США в Афганистане Росс Уилсон.





Через несколько часов после того, как последний военный самолет США покинул кабульский аэропорт, Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена.





Президент США поблагодарил американских военных за проведение беспрецедентной операции по эвакуации более 120 тысяч человек за 17 дней.





«Наши войска выполнили самую крупную воздушную перевозку в истории США. Они сделали это с непревзойденным мужеством, профессионализмом и решимостью. Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось», – заявил Джо Байден. – Завершение нашей военной миссии было лучшим способом защитить жизни американских солдат и обеспечить безопасное отбытие для тех, кто хотел покинуть Афганистан».





В заявлении министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сегодняшние события знамениют собой окончание «самой длительной войны в истории США».





«Мы потеряли в этой войнe 2461 солдата – добавил он. – Тысячи других получили ранения – видимые и невидимые. Шрамы, полученные в боях, не заживают легко и зачастую не заживают вообще».





По словам Маккензи, хотя военная эвакуация завершена, дипломатическая миссия по обеспечению выезда граждан США, оставшихся в стране и соответствующих критериям афганцев, которые хотят выехать, продолжается.





С 14 августа военная авиация США эвакуировала более 79000 мирных жителей из международного аэропорта имени Хамида Карзая, в том числе 6000 американцев и более 73500 граждан третьих стран и граждан Афганистана.





«В общей сложности самолеты США и коалиции совместно эвакуировали более 123000 мирных жителей, и все это стало возможным военнослужащим США, которые обеспечивали безопасность аэропорта и управляли им», – сказал Маккензи.





Маккензи похвалил американских военнослужащих, участвовавших в операции. Он сказал, что количество эвакуированных представляет собой достижение, которое стало возможным благодаря «решимости, твердости, гибкости и профессионализму мужчин и женщин вооруженных сил США и наших партнеров по коалиции, которые смогли быстро объединить усилия и эвакуировать так много людей в таких сложных условиях».





Маккензи отметил вклад Норвегии во время эвакуации, которая поддерживала бесперебойную работу госпиталя, что сыграло важную роль в оказании помощи раненым, пострадавшим в результате теракта, совершенного смертником ИГИЛ.





По словам Маккензи, часть американского военного оборудования, оставленного в Афганистане, было демилитаризировано, и его нельзя будет использовать в будущем. В частности речь идет о тактических системах ПВО (C-RAM), колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой (MRAP) и внедорожников HMMWV, а также 73 самолетах.