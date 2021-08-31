Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, цитирует BBC.





Именно на этом комплексе, считают, производят плутоний, который используют в ядерном оружии.





Эксперты исследовали спутниковые снимки территории и пришли к выводам, что реактор сбрасывает охлаждающую воду с июля, что подтверждает его работу.





Это был первый признак активности с декабря 2018 года – через несколько месяцев, когда Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.





Радиохимическая лаборатория того же комплекса, по данным специалистов, проработала 5 месяцев – до июля 2021 года, что позволяет предположить, что она отработала полную партию отработанного топлива.





В связи с новыми данными в МАГАТЭ заявили о "серьезной тревоге" и о нарушении резолюции Совбеза ООН.





Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие с тех пор, как изгнала инспекторов МАГАТЭ из страны, проведя свое последнее испытание в 2017 году.