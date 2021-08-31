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Философ Мацкевич остался без адвоката - тот после обыска покинул Беларусь

У адвоката политзаключенного Владимира Мацкевича прошел обыск - он уехал из Беларуси


У адвоката Минской городской коллегии адвокатов Дмитрия Лозовика 13 августа по месту регистрации прошел обыск в рамках уголовного дела, в котором Дмитрий является защитником. На данный момент адвокат покинул пределы страны, сообщает "Вясна".

Кроме того, Дмитрий был вызван на заседание квалификационной комиссии 11 августа для прохождения очередной аттестации, однако на само заседание не явился. 

Как пояснил защитник, он и не собирался присутствовать на переаттестации, поскольку считает результат (непрохождение с последующим лишением лицензии) заранее предопределенным.

Адвокат является защитником политзаключенного философа Владимира Мацкевича. Также Дмитрий является делегатом платформы «Сход»
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