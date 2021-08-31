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Прокурор требует для Максима Знака и Марии Колесниковой 12 лет колонии

Гособвинение запросило 12 лет колонии для Максима Знака и Марии Колесниковой.

Прокурор требует для Максима Знака и Марии Колесниковой 12 лет колонии
Об этом БелаПАН сообщили адвокаты обвиняемых.

Ранее сегодня появилась информация в соцсетях о якобы уже вынесенном приговоре в 12 лет лишения свободы для Марии и Максима, но она не подтвердилась - сейчас в суде идут прения сторон, пишут @navinyonline

Однако именно такого приговора, видимо, и стоит ожидать, с учетом, что в Беларуси суд, как правило, выносит именно тот приговор, которого требует обвинение.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Знака. Оба признаны политзаключенными.
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