Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдет 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.





"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - цитирует Семашко ТАСС





Семашко также сообщил , что 10 сентября Россия и Беларусь на заседании "союзного" правительства двух стран, которое состоится в Минске, подпишут программу общей "интеграции".

"10 сентября состоится заседание союзного правительства Беларуси и России в Минске, которое будут вести премьер-министры двух стран. Там ожидается подписание программы общей интеграции", сказал он.

Как отметил Семашко, программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.

"8 декабря 1999 года было подписано два документа - о создании "союзного государства" и программа реализации этого договора. Так вот, договор никто не трогает, остается все в силе, как есть.

А программа требует актуализации, потому что много всего появилось: вы под санкциями, мы под санкциями, рецессия была, сейчас и коронавирус появился, - добавил Семашко. - Поэтому три года мы к этому шли, подходили к этому в два приема.

Сегодня констатируется, что из 28 карт, 27 карт полностью согласованы, одна остается для обсуждения и, может быть, этот вопрос тоже будет снят 9 сентября".

Созданная по инициативе Лукашенко и Путина межправительственная рабочая группа по "интеграции" к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту, позже несколько из них были объединены. При этом по части дорожных карт стороны не пришли к компромиссу, в частности по темам нефти и газа, налоговой политики и наднациональных органов власти.

В конце сентября 2020 года сообщалось, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов в июне текущего года отмечал, что странам остается согласовать последнюю из дорожных "интеграционных" карт, которая касается энергоносителей.





Как ранее сообщалось, Путин и Лукашенко планируют обсудить на встрече в Москве "союзные" программы, подготовленные правительствами двух стран, и международную проблематику, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.





В последний раз Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая личная встреча в текущем году. До этого Лукашенко ездил к Путину в феврале, апреле и мае.