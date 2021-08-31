Военнослужащие российских зенитно-ракетных войск прибыли в Беларусь с целью создания учебного центра в городе Гродно, недалеко от границы с Польшей и Литвой. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

Минобороны Беларуси сообщило в соцсетях, что решение о создании совместных центров для обучения российских и белорусских военнослужащих было согласовано на мартовских переговорах в Москве военных руководителей двух государств.

Соглашение об этом глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин подписал вместе со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в начале марта 2021 года, журналистам о нем рассказали 5 марта. Оно стало частью договоренности о долгосрочном сотрудничестве, подписанной на пять лет, напоминает Свабода. (пер. БП)





Согласно документу, один из новых белорусско-российских учебно-боевых центров будет создан на территории Беларуси в Гродненской области, еще два на территории России – в Нижегородской и Калининградской областях.





В тот же день 5 марта Лукашенко заявил, что поддерживает идею размещения на территории Беларуси российских истребителей. "Дайте нам эти самолеты, - сказал Лукашенко в начале марта. - Но на этих самолетах, как тогда, нужно, чтобы летали россияне и белорусы вместе. Баз [военных] достаточно и без этого, зачем зря деньги тратить. Лучше купить и построить новые самолеты для этого".

На территории Беларуси учебно-боевой центр создадут в Гродно

О появлении здесь российских военных 28 августа сообщил телеграмм-канал белорусского Министерства обороны.





"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации, - говорилось в сообщении. - 3-го сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолетов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичей".





Более подробной информации о количестве российских военных, а также о видах вооружений, которые они привезли с собой, Минобороны Беларуси пока не публикует. Неизвестно также, сколько российских истребителей СУ-30 перегонят в Беларусь и на каких условиях они здесь будут находиться.





СУ-30 на сегодняшний день самый современный уничтожитель, которым владеет Минобороны Беларуси. На территории страны пока размещаются 4 таких самолета, которые новыми купили в России. Запланировано, что Беларусь будет иметь 12 таких самолетов.





"Возвращение к российскому военному присутствию в Беларуси»

"В тех условиях, когда идея о совместных учебно-боевых центрах возникла, я бы сказал, что это больше политика, которая заключается в расширении российского военного присутствия в Беларуси, — говорит военный эксперт Егор Лебедок. - Объективная необходимость такого центра возникает только в случае, если гарантированно Беларусь приобретет С-400 или "Панцирь-С" (современные российские комплексы противовоздушной обороны, которых нет на вооружении Беларуси. - РС).





В таком случае наши курсанты и военно-технические специалисты могут проходить обучение непосредственно на боевой технике и в работе с российскими специалистами. Но их могли бы учить и в российских специальных центрах".





По словам эксперта, необходимости подготовки белорусских летчиков на российских истребителях СУ-30СМ, которые скоро прибудут в Барановичи, нет. Почти такие же самолеты есть и в Беларуси.





"Наши летчики уже летают на них, — подчеркивает Егор Лебедок. - Вопрос может быть только в передаче опыта их применения, например в Сирии. Но это можно сделать и на территории РФ, много времени для этого не нужно. Это просто возвращение к российскому военному присутствию в Беларуси, как в 2014 году, когда российские летчики были на наших аэродромах якобы для охраны воздушного пространства СГ во время чемпионата мира по хоккею".





"Непонятно, кто будет отдавать приказы в этом центре – россияне или белорусы"

По словам эксперта, в учебном плане для россиян совместная работа с белорусами почти бессмысленна. Специалисты Минобороны Беларуси вряд ли смогут чему-то научить восточных соседей. В России достаточно своих учебных центров для подготовки военных специалистов зенитно-ракетных войск и летчиков. Также неизвестным остается, кто профинансирует создание учебно-боевых центров. По словам эксперта, скорее всего, это будут российские средства.





"Полагаю, обеспечение российских военных и техники будет за счет российской стороны, — говорит Егор Лебедок. - Белорусская сторона, как правило, в подобных случаях дает возможность размещения военнослужащих и их семей, коммунальное обслуживание части, энергоснабжение и прочее. Денег за подготовку наших военных, думаю, россияне брать не будут".





Важным также остается вопрос, что может означать слово "боевой" в названии учебного центра, который собираются создать в Гродно. Егор Лебедок отмечает, что системы противовоздушной обороны наряду с учебными могут либо будут выполнять и боевые функции.





"Будут ли российские подразделения, прибывшие в Беларусь, находиться в режиме боевого дежурства в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, пока неясно, - отмечает эксперт. - Но возможно, что да. Поскольку в открытом доступе отсутствуют хоть какие-то соглашения об этом центре, то непонятно, кто в случае боевого дежурства этих комплексов будет отдавать приказ на уничтожение нарушителя воздушного пространства Беларуси - российская сторона или белорусская".





Какие другие российские военные объекты уже есть в Беларуси

Пока в Беларуси действуют два российских военных объекта. Это радиотехнический узел у Ганцевичей и 43-й узел связи у Вилейки. Ганцевичский объект был выведен на боевое дежурство в 2003 году, он занимается обнаружением баллистических ракет и космических объектов. Вилейский узел связи помогает Минобороны РФ обеспечивать связь с кораблями и подводными лодками военно-морского флота, он действует с середины 60-х.





Договоры на деятельность обоих российских военных объектов на территории Беларуси была подписана вскоре после прихода Лукашенко к власти в 1995 году сроком на 25 лет. О продлении сроков соглашений и их условиях официально не сообщалось.





Общее количество российских военнослужащих, постоянно находящихся на обоих объектах, достигает примерно 850 человек. Во всех официальных документах радиотехнологичный узел у Ганцевичей и 43-й узел связи у Вилейки названы не военными базами, а именно объектами.