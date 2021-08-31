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Когда в стране нет места для мыслящих людей, в ней нет и места для БАЖ – эксперт

Решение суда о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов не является из ряда вон выходящим событием, поскольку на «испытательном стенде» находится вся страна.

Когда в стране нет места для мыслящих людей, в ней нет и места для БАЖ – эксперт
Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказала экономист Виктория Василевич.

«Поскольку в стране не остаётся места для мыслящих и умеющих излагать собственные мысли людей, при востребованности только очковтирательства и искажения действительности в угоду чиновничеству, то в ней нет места и для БАЖ», - заявила Виктория Василевич.

При этом она выразила уверенность в том, что подобные меры лишают Беларусь прогрессивного развития.

«Уверена, что пила, спиливающая сук объективного информирования, спиливает (наряду с другими пилами по академической науке, по образованию ради знаний и навыков обучения, по современной XXI веку промышленности...) любые прогрессивные перспективы государства в целом», - пояснила она.
В то же время, по мнению Василевич, наряду с другими действиями по уничтожению свободы самовыражения, ликвидация БАЖ не является событием неожиданным или из ряда вон выходящим.

«"Испытательный стенд" а-ля 30-ые годы XX века для всей страны в действии. Можно ли повернуть время вспять? Можно, оказывается», - сказала она.
Эксперт поблагодарила БАЖ за сделанное в прежние годы и выразила надежду на то, что журналисты БАЖ смогут жить и работать, обучать и повышать квалификацию беларуской журналистской молодой талантливой когорты из-за пределов Беларуси, как уже делают их коллеги.

Ранее Верховный суд Республики Беларусь вынес решение касательно удовлетворения иска министерства юстиции касательно прекращения существования Белорусской ассоциации журналистов.  
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