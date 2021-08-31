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Не главный злодей: Лавров назвал критику Сталина нападками на Россию

Глава российского МИДа назвал критику деятельности Сталина попыткой переписать историю и извратить итоги Второй мировой войны.

Сергей Лавров

Во время участия в церемонии торжественной передачи 11 знамен воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, которая состоялась в волгоградском Зале Воинской Славы, Сергей Лавров заявил, что попытка выставить Иосифа Сталина главным злодеем своей эпохи – это часть атаки на итоги Второй мировой войны, — сообщает агентство ТАСС.

Глава российского МИДа считает, пишет Фокус, что "историю трогать нельзя", а всякие нападки на историческое прошлое России имеют цель переписать историю, с целью политического ослабления страны.

"Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — сказал министр.
 
Сергей Лавров не уточнил, о каких конкретно поступках Сталина в довоенное, военное и послевоенное время идет речь. Имел ли министр ввиду эпоху коллективизации, и как следствие — голодомор в Украине, или Договор о ненападении между Германией и СССР, или период Большого террора 1937-38 годов, неизвестно.

Зато известны цифры, говорящие о масштабности такого рода "деятельности" Сталина. По историческим данным в 30 х годах ХХ в. в Украине состоялось более 4 000 протестных акций, в которых участвовали 1,2 млн человек. Из колхозов вышли 41 200 хозяйств, около 500 сельских советов отказались выполнять невыполнимый план хлебозаготовок.

После введения штрафов за невыполнение планов, в виде конфискации зерна у населения большая часть территории Украины была охвачена голодом. В результате чего за 17 месяцев 1932-1933 годов было уничтожено 7 млн человек. Средние показатели продолжительности жизни в 1933 году для мужского населения составляли 10,9 лет, для женского – 7,3.
 
В своих исследованиях, касаемо репрессий 1937 года, председатель правления международного общества "Мемориал" А. Рогинский говорит, — "1937 год — это не только история. Последствия террора, его след в массовом сознании мы ощущаем и сегодня. Задача террора состояла в том, чтобы, во-первых, продемонстрировать ничтожность человеческой жизни перед лицом всемогущего и всепроникающего государства и, во-вторых, создать впечатление, что "кругом враги". В этом смысле террор оказался крайне успешным проектом: оба стереотипа прочно впечатались в народное сознание"

В подтверждение слов историка, уместно привести материалы "Гарвардского проекта", свидетельствующие о глубине последствий деятельности сталинского режима.

О подготовке СССР к войне с Германией пишет в своих мемуарах "Накануне" адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова пишет — "Для меня бесспорно одно: И. В. Сталин не только не исключал возможность войны с гитлеровской Германией, напротив, он такую войну считал (весьма вероятно, и даже рано или поздно) неизбежной…Сталин вел подготовку к войне – подготовку широкую и разностороннюю". Ему противоречит немецкий историк, ведущий специалист по Второй мировой войне, Йорг Ганценмюллер. "Нет сомнения в том, что Сталин знал: рано или поздно Гитлер нападет на Советский Союз. Безусловно, Сталин проводил агрессивную политику, но в отношении Польши, прибалтийских государств, и это было в рамках пакта. Но Сталин не планировал нападать на Германию. Этому нет никаких документальных подтверждений".
 
Но далее специалист отмечает: "факты говорят, что главное как раз заключалось в секретном дополнительном протоколе (пакта Молотова –Риббентропа), суть которого была в разделе Польши. Этот документ давал Гитлеру "карт-бланш" на агрессию против Польши, а Сталину — на то, чтобы занять Восточную Польшу".

Стоит отметить, что попытка сместить акценты для формирования политической конъюнктуры в оценке деятельности Иосифа Сталина для российских чиновников не нова.

Ранее президент России Путин назвал чушью слова, которые приравнивают роль Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны: "Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи "Сталин — Гитлер".

В декабре 2019 Путин выступил на коллегии Минобороны, где рассказал, что подобие пакта Молотова – Риббентропа о ненападении фашистской Германии и СССР заключалось еще до Советского Союза.

Подобные высказывания со стороны первых лиц правительства России уже подвергались резкой критике со стороны европейских стран. В 2019 МИД Польши ответил на слова Путина, назвав их "пропагандистскими посланиями сталинской эпохи, что искажает картину событий".


 
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